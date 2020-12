Bordighera partecipa alla Bitesp, Bozzarelli: «Abbiamo creato una vetrina per la città e costruito opportunità di relazione»

Bordighera. Si è conclusa con successo BITESP – Borsa Internazionale del Turismo Esperienziale, la fiera digitale cui la città di Bordighera ha partecipato con uno stand virtuale.

L’ottima riuscita dell’evento è testimoniata dai numeri diffusi dagli organizzatori: 5.706 i visitatori totali della piattaforma web, 9.448 le sessioni totali, 284.608 le pagine visitate; la promozione della manifestazione sui canali social ha raggiunto 506.935 persone e generato 51.680 interazioni con i post.

In questo contesto il personale dell’Ufficio Turismo del Comune e dello IAT ha incontrato in videoconferenza numerosi buyer, sia italiani che stranieri, interessati ad approfondire le esperienze e le attrattive offerte dal territorio.

«A fronte della grave crisi del settore diventa ancora più importante investire per essere pronti al momento della ripartenza; per questo motivo stiamo lavorando sullo sviluppo di nuovi progetti e infrastrutture. Nella stessa direzione la scelta di essere al BITESP: abbiamo creato una vetrina per la Città e abbiamo costruito opportunità di relazione, continuando il percorso che era iniziato al Liguria Travel Show, proseguito al BIT di Milano e che ci avrebbe portato all’ITB di Berlino se l’emergenza sanitaria non ne avesse annullato l’edizione 2020 – commenta il vicesindaco Mauro Bozzarelli – Desidero ringraziare la dottoressa Gruosso, il dottor Moreno e l’architetto D’Addetta dell’Ufficio Turismo del Comune per l’impegno con cui hanno organizzato la partecipazione all’evento, confermando una volta di più la professionalità spesa quotidianamente. Inoltre, il mio grazie agli albergatori di Bordighera per la collaborazione e la disponibilità».​