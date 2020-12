Bordighera, laboratorio autostima di Noi4you su “Come nasce l’amicizia?”

Bordighera. Giovedì 3 dicembre alle 21 su piattaforma Zoom si terrà un nuovo laboratorio autostima di Noi4you. Sarà incentrato su “Come nasce l’amicizia?”.

«Come nasce l’amicizia? Come cresce dentro di noi quel senso così forte di appartenenza che fa correre in soccorso e ricaricare di energia ogni volta che l’incontriamo!!! Come si è trasformata negli anni? E quella social? E quella errata? Le amicizie che fanno male? Di tutto questo e di molto altro ci parlerà la dottoressa Patrizia Sciolla, psicologa–psicoterapeuta, giovedì 3 dicembre alle 21 al consueto appuntamento del Laboratorio di Autostima!!

Per chi ne avesse la possibilità, vi chiediamo di guardare il Film “ Il talento del Calabrone “ visibile su Prime Video (ricordiamo che è gratuito per chi ha Amazon Prime). Ore 21 tutti collegati online su Zoom ( qui di seguito il link gratuito per accedere Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/4561226237pwd=aDhuUE9lR2Fmc1Y0UXp2aG9zbjR1UT09. Meeting ID: 456 122 6237. Passcode: 322721). Vi aspettiamo numerosi! Vi ricordiamo, come sempre, il numero di telefono sempre attivo 24 ore su 24: 334 9999304» – fa sapere l’associazione Noi4you.