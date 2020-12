Bordighera. Uno scooterista di 17 anni ha investito un uomo che, con il proprio cagnolino al guinzaglio, attraversava la strada fuori dalle strisce pedonali. E’ successo intorno alle 19,30 in via Pasteur all’altezza di via Del Lavoro a Bordighera.

Sul posto sono accorse due ambulanze (Croce Rossa e Ponente Emergenza) e l’automedica del 118. Nell’incidente sono rimasti feriti sia il giovane in sella allo scooter, scivolato sull’asfalto, che il pedone: entrambi sono stati trasportati al punto di primo intervento di Bordighera in codice giallo di media gravità. Il cane non è rimasto ferito.

A prestare soccorso per primo un infermiere del 118 presente sul posto.