Bordighera, iniziata la distribuzione dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà

Bordighera. Iniziata oggi a Bordighera, a cura dell’Ufficio Servizi Sociali, la distribuzione dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza sanitaria; il contributo ammonta da un minimo di 100 euro per un componente fino ad un massimo di 400 euro per 4 o più componenti del nucleo familiare.

«A poco più di una settimana dalla data di inizio di raccolta delle istanze (lo scorso 14 dicembre) diamo una risposta concreta a chi si trova in condizione di fragilità per il prolungarsi della crisi determinata dal Covid-19 – commenta l’assessore Stefano Gnutti – E’ un risultato importante per cui ringrazio l’Ufficio Servizi Sociali: ogni domanda viene valutata nel minor tempo possibile per garantire tempestivamente sostegno e assistenza».

Si ricorda che l’istanza può essere presentata fino ad esaurimento del finanziamento statale. Il modulo è disponibile sul sito istituzionale del Comune, all’indirizzo https://bordighera.gov.it/rete_civica/covid_19___avviso_alla_cittadinanza_per_assistenza_alimentare__qui_tutte_le_informazioni_per_emergenza_epidemica_in_corso_da_covid_19___avv

Una volta compilato può essere inviato, completo della documentazione richiesta:

per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo bordighera@legalmail.it;

all’indirizzo protocollo@bordighera.it per tutto il periodo di apertura del bando;

presso l’Ufficio Protocollo del Comune, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.