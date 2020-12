Bordighera, furti in appartamento: rubati tre televisori ai piedi del centro storico

Bordighera. Furto nella notte tra lunedì e martedì scorsi in via Bouganvillea a Bordighera. Ignoti si sono introdotti all’interno di due appartamenti al piano terra di una palazzina, forzando le tapparelle e le finestre dei rispettivi bagni e rubando in totale tre televisori.

Ad accorgersi del furto è stata una residente, che intorno alle 2,30 del mattino è stata svegliata dal rumore di vetri infranti. Impaurita, la donna ha svegliato il marito che si è affacciato al balcone con una pila per scorgere eventuali movimenti, ma senza vedere nessuno.

Martedì mattina, poi, i due condomini si sono accorti del furto in due appartamenti vicini, al momento vuoti in quanto seconde case.

Lo scorso 3 dicembre, sempre a Bordighera, un giovane magrebino – poi fermato dai carabinieri – era entrato all’interno dell’hotel attualmente chiuso Villa Elisa, in via Romana. Quella sera stessa, uno straniero è entrato in un appartamento sempre nella zona, svegliando un giovane che si trovava all’interno, in quel momento solo in casa. Il ladro è scappato, ma il ragazzo è rimasto molto scosso per l’accaduto.

«Vogliamo rendere noti questi episodi per avvertire la popolazione e invitare tutti a stare allerta», dichiara chi ha visto violata la propria casa.