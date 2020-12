Bordighera. E’ iniziata un’opera di restauro al Presepe dei fiori permanente nella parrocchia Madonna dei Fiori. E’ composto da 23 diorami sulla vita di Cristo: quadri realizzati con la tecnica del gesso della scuola catalana, realizzati da Juan Marì Oliva, con figure in terracotta degli scultori barcellonesi Carratalà, Ursuaguia, Castells e in cartapesta leccese di Mazzeo.

La giunta comunale devolverà una mensilità del contributo di solidarietà per il proseguimento del restauro del presepe, che ha visitato in mattinata insieme all’onorevole Flavio Di Muro.

«E’ un presepe unico nel suo genere in Italia, che consiglio di visitare. Un ringraziamento a don Salvatore, ai parrocchiani della Parrocchia Madonna dei Fiori Bordighera e all’amministrazione comunale di Bordighera per l’accoglienza» – commenta sui social l’onorevole Flavio Di Muro.

Per poter visitare il presepe, viste le normative anti Covid, bisogna prenotare chiamando la parrocchia Madonna dei Fiori, in via Arca di Noè 27, traversa di via Pasteur, a Bordighera, al 0184 843120 oppure scrivendo un’email a info@madonnadeifiori.it o sul sito internet www.madonnadeifiori.it.