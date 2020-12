Bordighera. Vedeva tante persone passargli davanti per recarsi allo sportello, nonostante lui avesse prenotato l’operazione alle Poste: un anziano ha così chiamato i carabinieri per far sentire le proprie ragioni. Una volta sopraggiunta in via Generale Biamonti, la pattuglia dei militari dell’Arma ha chiesto spiegazioni al direttore della filiale, verificando che la fila era stata perfettamente rispettata. Anche altre persone in coda avevano prenotato il proprio turno, avendo così precedenza rispetto all’uomo.