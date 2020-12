Bordighera, benefici per personale dipendente: Comune avvia raccolta di adesioni da parte di operatori ed esercizi interessati

Bordighera. Iniziativa del Comune di Bordighera per migliorare le politiche di gestione del personale volte al benessere dei dipendenti e delle loro famiglie.

E’ stata infatti avviata una raccolta di adesioni da parte di operatori ed esercizi interessati a stipulare convenzioni per offrire al personale dell’ente ed ai familiari sconti, promozioni esclusive, agevolazioni sull’acquisto e servizi con tariffe agevolate; l’avviso è rivolto in particolare a palestre, istituti medici, laboratori analisi, istituti assicurativi e associazioni sportive ma è comunque aperto a tutti i soggetti operanti in provincia.

L’adesione è completamente gratuita e non sono fissati termini di scadenza per la presentazione della domanda.

Per consentire la proposta di offerte il più possibile mirate, il Comune ha scelto di rendere noti alcuni dati relativi ai propri dipendenti, 94 al 31 dicembre 2019; di essi, il 43% sono donne. La fascia d’età prevalente è quella tra i 51 ed i 60 anni (51%), a seguire quella tra i 41 ed i 50 anni (30%); il titolo di studio è medio alto (l’85% ha conseguito il diploma). 61 i figli, che potrebbero essere interessati a servizi o prestazioni.

Avviso e modulistica per l’adesione sono online sul sito del Comune, all’indirizzo https://www.bordighera.it/rete_civica/convenzioni_attivazione_benefici_personale_dipendente_comune_di_bordighera​. Le domande potranno pervenire:

– tramite PEC (con modulo di adesione firmato digitalmente o con firma autografa e scansionato) all’indirizzo: bordighera@legalmail.it

– in busta chiusa (recante l’indicazione del mittente e la dicitura “Avviso pubblico per stipula convenzioni con il Comune di Bordighera”) all’indirizzo Comune di Bordighera, via xx Settembre 32, 18012 Bordighera.