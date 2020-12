Azione cattolica Ventimiglia–Sanremo, riflessione sul Natale con don Rossano Sala e Roberto Ravera

Ventimiglia. Il 13 dicembre alle 17 sulla pagina FB di Azione cattolica Ventimiglia – Sanremo o al sito

https://www.acventimigliasanremo.it/13dicembre2020/ l’Azione Cattolica diocesana propone un momento di incontro e riflessione sul Natale in compagnia di due ospiti illustri: don Rossano Sala, salesiano, segretario speciale del sinodo dei giovani, direttore della rivista Note di pastorale giovanile, e il dottor Roberto Ravera, molto noto in zona per il suo impegno umanitario in Africa ma qui, quale primario di Psicologia della Asl1, nella veste istituzionale.

L’incontro si rivolge a tutti coloro che in questo momento stanno vivendo l’attesa e hanno bisogno di ritrovare la fiducia che forse è un po’ venuta meno. Faranno da guida le parole del Vangelo di Matteo «… e mandò loro suo figlio» per ricordare a tutti che «nel nostro cammino non siamo soli ma accompagnati dall’Amico più grande che si

possa avere: il Signore Gesù».