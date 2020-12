Auto carbonizzata nel centro commerciale di Arma, le hanno dato fuoco

Taggia. Ci sarebbe l’intervento di terzi, doloso o accidentale, dietro l’incendio dell’auto abbandonata nel parcheggio del centro commerciale Riviera Shopville di Arma.

La vettura, un Ford Focus grigia senza targhe, sembra fosse lì da almeno due anni. Oggi, a metà pomeriggio, si è incendiata, certo non da sola per un cortocircuito o altro, dal momento che dentro aveva poco più di abitacolo e parti meccaniche.

Niente benzina, niente batteria, niente che possa auto innescarsi. Qualcuno, probabilmente uno o più balordi, le hanno dato fuoco per divertimento. Non si esclude che possa essere stata rifugio per qualche clochard, che con il freddo di questi giorni, abbia trovato rifugio dentro l’abitacolo.

Un mozzicone non spento, un fornello o una stufetta potrebbero, fuori controllo, aver causato l’incendio che l’ha ridotta a carcassa, alimentato dagli interni in plastica dell’auto. Del caso si occupano gli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto.

Fondamentale l’azione dei vigili del fuoco. I pompieri dal distaccamento matuziano hanno evitato che le fiamme si propagassero alle altre vetture.