Auguri di Buon Natale dalla redazione di Riviera24

Sanremo. Cari lettori e care lettrici di riviera24.it, non è semplice quest’anno auguri buon Natale ma forse, più degli anni passati, è importante farlo. Mai prima d’ora ci era capitato di trascorrere un anno a raccontare dolore, difficoltà e morte. Molte volte abbiamo pensato che le notizie, quasi sempre negative se non addirittura tragiche, che ogni giorno scrivevamo per raccontare quando accadeva nella nostra provincia, fossero troppo dolorose per essere scritte. Ma il nostro compito è raccontare i fatti, sempre e comunque, anche se non piacevoli, cercando il più possibile di arrivare a conoscere la verità. Lo abbiamo fatto ogni giorno, con passione e professionalità, dal 1 gennaio scorso. Durante i mesi difficilissimi del lockdown. Durante quelli, più lievi, della ripresa economica estiva. E lo faremo ancora fino al 31 dicembre per poi ricominciare con il primo giorno del nuovo anno. Perdonateci se, a volte, abbiamo commesso degli errori. Non voluti, certamente, ma dovuti alla fatica di assicurare ogni ora di ogni giorno, feriale o festivo che sia, l’informazione giornalistica. Questo Natale sarà diverso, per Voi e per noi. Molti lo trascorreranno lontano dai propri affetti. Altri riusciranno a raggiungere i propri nonni, genitori, amici. Ma dovranno farlo in forma “ridotta”. Il nostro augurio è che possiate trascorrerlo con chi amate. Forse mancherà il pranzo al ristorante, la gita fuori porta, la giornata in montagna con la neve. Ma se si ha il privilegio di poter trascorrere il tempo con chi si ama, non ci si accorgerà di queste “mancanze”.

Sinceri auguri di Buon Natale

La Redazione