Asl 1, Toti: «Entro primavera passaggio ospedale Bordighera ai privati. Poi al lavoro per ospedale unico»

Imperia. «Voglio essere ottimista, entro la prossima primavera, ma non appena l’ospedale di Sanremo tornerà nella piena disponibilità dell’Asl 1, procederemo al passaggio di Bordighera e da lì ricomincerà il percorso sull’ospedale unico di Taggia. Entro il mio mandato, spero di poter mettere un po’ più della prima pietra, magari la seconda e la terza». Lo ha detto a Imperia, al termine del tavolo di lavoro con il sindaco Claudio Scajola e l’assessore regionale Marco Scajola, il governatore ligure Giovanni Toti.

Il presidente (e assessore alla Sanità) ha fatto il punto sulla situazione ospedali a Ponente, parlando in primis del Saint Charles, il cui passaggio ai privati non si è ancora concretizzato a causa dell’emergenza Covid-19.

Per quanto riguarda l’ospedale che dovrà essere realizzato a Taggia, Toti ha aggiunto: «Il progetto dell’ospedale unico va assolutamente avanti in quanto fa parte del piano sanitario della Regione e non sarà oggetto di revisione della nuova amministrazione e del nuovo assessore. Abbiamo un accordo con Inail per finanziarlo. E’ collegato, inoltre, ad alcune importanti opere di viabilità, come la variante Aurelia». La realizzazione dell’ospedale è stata anche inserita nel Recovery Fund: «Se a finanziarlo sarà l’Europa ancora meglio», ha detto Toti.