Asd Imperia, mister Lupo prima della trasferta a Fossano: «Una vittoria potrebbe farci fare il salto di qualità»

Imperia. Nella domenica in cui la Serie D riprenderà il proprio corso, l’Imperia andrà a Fossano per affrontare la nona giornata di campionato.

Mister Alessandro Lupo ha focalizzato l’attenzione sul match che si disputerà allo stadio ‘Angelo Pochissimo’: «Questa è la partita più importante tra quelle disputate fino ad ora: una vittoria potrebbe farci fare il salto di qualità. Affrontiamo una squadra che, come noi, punta alla salvezza: dovremo entrare in campo determinati e con la cattiveria avuta nelle ultime 4-5 settimane. Sono sicuro che il nostro atteggiamento non cambierà».

“Certe partite si preparano da sole” era stato detto per alcuni match. Sicuramente anche uno scontro diretto così delicato ha un peso psicologico non indifferente ma l’avvicinamento alla sfida non cambia: «Come staff prepariamo ogni partita come fosse una finalissima, anche quando affrontiamo la Juniores in allenamento. La prossima partita è sempre la più importante. E con questo pensiero prepariamo la sfida col Fossano: fa parte della nostra indole. Non dobbiamo essere arroganti o presuntuosi perché non abbiamo ancora fatto nulla ma se affronteremo l’impegno come abbiamo fatto ultimamente, allora potremo uscire dal campo fieri di noi stessi. E’ una cosa che ripeto da inizio anno».

A due settimane di distanza dal pareggio di Caronno Pertusella, Lupo recupera tutti gli effettivi: «La squadra sta bene. Ho tutti a disposizione e così potrò scegliere la miglior formazione per provare a fare una grande prestazione».

Nell’ultima partita, i nerazzurri hanno cancellato lo ‘0’ dalla casella dei punti conquistati lontano dal ‘Ciccione’. E’ arrivato il momento di trovare anche la prima rete fuori dalle mura amiche: «Se il gol non è ancora arrivato, è un caso: abbiamo sbagliato due rigori e fallito tante occasioni nitide, soprattutto nelle prime uscite. Comunque, più che al gol in sé, dobbiamo pensare a costruire una prestazione importante contro una squadra che sta vivendo un momento difficile ed è affamata di punti. Noi vogliamo fare risultato».

Dall’attacco alla difesa, l’Imperia arriva da tre clean sheet consecutivi ma, come sottolineato da Mister Lupo, tutta la squadra è stata perfetta in fase difensiva. Sul punto è intervenuto Matteo Fiani: «Siamo stati bravi in fase di non possesso e dobbiamo proseguire così. Questa è dettata da unione di intenti e della voglia che abbiamo tutti di raggiungere gli obiettivi prefissati e onorare questo campionato nel miglior modo possibile».

La chiusura è dedicata al calciomercato. Da poco, si è riaperta la finestra invernale e Lupo ha le idee chiare: «Sono contentissimo di questa rosa e se dovesse arrivare qualcuno, dovrà darci qualcosa in più per fare un ulteriore salto di qualità. I ragazzi stanno facendo un percorso importante e pieno di sacrifici, anche al di fuori del campo. Per cui un eventuale nuovo innesto dovrà avere la stessa fame. Il rischio è che talvolta si possano fare operazioni poco mirate o che peggiorino la situazione, anziché migliorarla. Ma ribadisco la mia soddisfazione per la rosa attuale».