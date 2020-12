Principato di Monaco. Quest’oggi sono arrivati nel Principato di Monaco i primi vaccini anti Covid-19 e a partire dalla giornata di domani, giovedì 31 dicembre, prenderà ufficialmente il via la campagna di vaccinazione.

Le dosi del vaccino Pfizer/BioNTech necessitano di essere conservate ad una temperatura di settanta gradi sotto zero, motivo per cui sono state spedite all’interno di congelatori specifici per non intaccarne l’integrità.

I primi luoghi in cui verranno effettuate le vaccinazioni, per mano di un team supervisionato da un medico, saranno le residenze per gli anziani a cui faranno seguito, a partire dai primi giorni di gennaio, i residenti del Principato over 75 che hanno precedentemente espresso il desiderio di essere vaccinati.

La seconda dose sarà somministrata a distanza di ventuno giorni dalla prima.