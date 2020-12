Triora. La pandemia non ferma il Natale a Triora. In mattinata, il sindaco Massimo Di Fazio, aiutato da altri volontari, ha allestito in piazza del Mercato, nel cuore di Triora, l’albero di Natale. «Cerchiamo di mantenere tutte le tradizioni – ha detto il sindaco – Anche se un po’ più in piccolo, e soprattutto “distanziato”».