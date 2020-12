Arma di Taggia, furto alla reception sventato dal titolare dell’albergo

Taggia. Furto in un albergo di Arma sventato dall’intervento del proprietario. E’ successo sabato scorso verso le 19 quando, approfittando di un breve momento di assenza del personale dall’ingresso dell’hotel, un uomo ha tentato di rubare dalla cassa della reception.

La sua azione non è però passata inosservata a chi, in quel momento, stava controllando gli schermi delle videocamere di sorveglianza presenti all’interno della struttura. Il titolare del’albergo si è subito precipitato per far desistere il malvivente che, da par suo, si è immediatamente dileguato. Sembra essere un nordafricano che vive a Sanremo.