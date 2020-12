Arma di Taggia, auto si schianta in galleria A10: diversi feriti

Arma di Taggia. Mobilitazione di soccorsi sull’A10, poco dopo il casello di Arma di Taggia in direzione Imperia, per un’incidente avvenuto all’interno di una galleria autostradale, dove un’auto con a bordo diverse persone si è schiantata contro il tunnel per motivi ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Sanremo e il personale sanitario del 118. Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi.

A causa dell’incidente si è formata una coda di diversi chilometri in direzione Genova.