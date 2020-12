Aquila d’Arroscia, l’assessore regionale Marco Scajola incontra il sindaco Tullio Cha e l’Amministrazione

Aquila d’Arroscia. Nel tardo pomeriggio di ieri, l’assessore regionale Marco Scajola si è recato ad Aquila d’Arroscia per incontrare il sindaco e l’Amministrazione, impegnati nei lavori del Consiglio comunale.

Sono stati trattati alcuni temi riguardanti la riqualificazione di alcune zone del paese, programmando interventi futuri.

Ha dichiarato l’assessore Marco Scajola: «Mi ha fatto molto piacere rispondere all’invito dell’amico sindaco Tullio Cha di recarmi ad Aquila d’Arroscia. L’entroterra è fondamentale per il rilancio della Liguria e dobbiamo dedicare la massima attenzione e cura ai piccoli paesi. Ritengo importante il confronto costante e diretto con tutte le amministrazioni locali per poter meglio lavorare insieme ed ottenere risultati importanti per l’intera comunità».