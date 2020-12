Anno scolastico 2020/2021, iscrizioni aperte alla scuola dell’infanzia Goretti di Sanremo

Sanremo. Sono aperte le iscrizioni all’anno scolastico 2020/2021 presso la scuola dell’infanzia M. Goretti, sita in via Matteotti 37 a Sanremo.

«Carissime famiglie, desideriamo invitarvi gentilmente a condividere con noi insegnanti della scuola dell’infanzia “M. Goretti” dell’istituto comprensivo Sanremo Centro Ponente la presentazione del nostro plesso, attraverso la proiezione di un video nel quale illustreremo le nostre proposte didattico-educative e presenteremo la nostra realtà scolastica.

Vi guideremo virtualmente in team, sicure di potervi aiutare responsabilmente nella scelta per l’iscrizione dei vostri figli al primo ed importante contesto scolastico che è la scuola dell’infanzia. La scuola dell’infanzia si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione.

Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza, della cittadinanza. Sviluppare l’identità significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato come è appunto la scuola.

Ci sembra bello e pensiamo, anche se in una nuova forma, esprima un forte senso di appartenenza, ricordarvi di accedere al link: https://meet.google.com/zha-vjtx-qqk il giorno 17 dicembre alle 17.

Online vedrete i flash più significativi dei nostri progetti che svolgiamo con i bambini e nei quali sono riassunte peculiarità e potenzialità del nostro agire educativo. Nell’attesa di ricevervi sulla piattaforma social Meet, vi ringraziamo per il tempo che ci dedicherete e vi aspettiamo numerosi».