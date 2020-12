Bordighera. Notti di razzie nel centro storico bordigotto, nonostante il lockdown con relativo coprifuoco imponga il rientro casa per le 22.

Ad essere stato preso di mira dai soliti ignoti, dopo l’appartamento di ieri, oggi è stato il ristorante “U Cavetu”. I ladri, forzando la porta antincendio nel sul retro, hanno avuto accesso ai locali, tutto questo dopo che il personale aveva lasciato l’attività dopo le 22. La scoperta stamattina al rientro.

Nell’inventario delle cose sottratte figurano diversi oggetti di valore: un computer “Mac Book”, uno smartphone, cd e musica su supporti digitali, un nutrito numero di bottiglie di vino e distillati, una magnum di vino rosè vanno a completare la lista. Volendo monetizzare il maltolto si arriverebbe tranquillamente ad una cifra superiore ai mille euro, visto che da solo il computer ne vale altrettanti.

Lo scorso 3 dicembre, sempre nella Città delle Palme, un giovane magrebino – poi fermato dai carabinieri – era entrato all’interno dell’hotel attualmente chiuso Villa Elisa, in via Romana. Quella sera stessa, uno straniero è entrato in un appartamento sempre nella zona, svegliando un giovane che si trovava all’interno, in quel momento solo in casa. Il ladro è scappato, ma il ragazzo è rimasto molto scosso per l’accaduto.