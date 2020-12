Al via la vaccinazione anti-Covid nell’Imperiese, tra i primi volontari il dottor Giovanni Cenderello

Sanremo. Giovedì, ultimo giorno del 2020, si parte con la campagna vaccinale anche in provincia di Imperia. Le prime dosi saranno somministrate presso l’ospedale Borea, partendo dall’infermiera Monica Allegri, 45 anni, che ha affrontato l’emergenza Covid in prima linea in forze al pronto del pronto soccorso del covid-hospital matuziano. Leggi anche sanità Covid, il punto con il primario di Infettivologia del “Borea” di Sanremo Giovanni Cenderello

Seguiranno il primario di Malattie Infettive Giovanni Cenderello, 48 anni; Carla Filippi, 59 anni, coordinatrice infermieristica di Rianimazione e il dottor Giorgio Ardizzone, 61 anni, primario di Rianimazione.

Per quanto riguarda la vaccinazione nelle Rsa, la prima a partire con la somministrazione del vaccino, sempre giovedì 31, sarà la Casa di riposo – Fondazione Zitomirski di Vallecrosia.