Diano Castello. Il nucleo di Guardie zoofile e ambientali e gli Osservatori di Accademia Kronos, sezione di Diano Castello, pubblica la relazione annuale di servizio delle attività svolte nell’anno 2020 in provincia di Imperia. In particolare si è provveduto al controllo del benessere degli animali e alla salvaguardia dell’ambiente.

Sono state svolte numerose ispezioni su presunti maltrattamenti di animali da compagnia con l’appoggio delle forze dell’ordine, per un totale di 13 interventi. Il controllo dell’ambiente si è rivolto in particolare all’ispezione delle numerose discariche abusive trovate nei boschi della provincia, immediatamente segnalate alle amministrazioni comunali di competenza che in breve tempo hanno fatto bonificare le aree.

Molti i controllare nelle festività estive che per tradizione sono motivo di grigliate e scampagnate nei prati e boschi, per fuochi incustoditi o abbandoni di rifiuti, per un totale di 8 interventi.

Grazie alla collaborazione delle forze dell’ordine preposte (carabinieri forestali, vigilanza regionale, polizia locale) numerosi gli interventi su animali selvatici feriti o in difficoltà. Il servizio delle nostre guardie si è anche concentrato sul corretto conferimento e eventuali abbandoni di rifiuti nel comune di Diano Marina, coordinati dalla polizia locale e ufficio ambiente per un totale di un centinaio di interventi.

I servizi svolti durante l’anno non si sono solo concentrati su ispezioni ambientali ma i nostri soci hanno anche effettuato numerose raccolte di cibo per animali presso supermercati e negozi, per soddisfare le numerose richieste fatte da persone che a causa della pandemia avevano difficoltà a mantenere cani e gatti.

Una situazione particolare che ci ha impegnati è stata la presenza del circo Millenium bloccato a Imperia (Causa Covid) a cui abbiamo donato cibo per gli animali. Per le proficue raccolte di cibo che ci hanno permesso di soddisfare numerose richieste, i soci di Accademia Kronos sezione di Diano Castello, ringraziano i titolari le commesse dei punti vendita di Imperia e Diano Marina (Pet Store Conad di via Airenti , Green House di via della Repubblica, 4 zampe di via Martiri della Libertà e Pianeta Animali di via Generale Ardoino) e tutte le persone che hanno contribuito.