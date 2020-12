Rocchetta Nervina. A circa un anno da quando una frana interruppe la circolazione sulla sp68 tra Dolceacqua e Rocchetta Nervina, è stata riaperta ufficialmente stamani la strada provinciale alla presenza degli assessori regionali Marco Scajola e Giacomo Giampedrone, dei sindaci Fulvio Gazzola (Dolceacqua) e Claudio Basso (Rocchetta Nervina), del presidente della Provincia di Imperia Domenico Abbo, dell’onorevole della Lega Flavio Di Muro, dei consigliere regionali Veronica Russo di Fratelli d’Italia, Mabel Riolfo della Lega e Enrico Ioculano del partito democratico.

La provinciale era crollata il 27 novembre del 2019 a causa di un movimento franoso che aveva inghiottito alcune decine di metri di strada, trascinandoli nel torrente Merdanzo e lasciando Rocchetta e i suoi 300 abitanti completamente isolati.

Solo un mese e mezzo dopo, il 10 gennaio 2020, il borgo della Val Nervia aveva recuperato una certa normalità, con l’installazione di un ponte militare di tipo Bailey che con i suoi 42 metri di acciaio ha consentito per quasi un anno di bypassare il tratto di strada inagibile, togliendo il paese dall’isolamento, in attesa del ripristino della viabilità ordinaria. Un intervento non facile, considerata soprattutto la difficoltà di raggiungere il luogo del crollo con una gru dal peso di 100 tonnellate in grado di sollevare la struttura portante e le componenti del ponte.

Realizzato dalla Provincia con il sostegno della Regione Liguria il ponte è stato affittato per un anno a un costo di circa 200mila euro, mentre l’intervento sulla provinciale, da circa 500mila euro, è andato avanti fino a poche settimane fa.