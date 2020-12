A Sanremo la presentazione dell’ultima pubblicazione di Graziano Consiglieri: “La profezia dei Catari”

Sanremo. Riprendono gli incontri letterari presso La Ciotola di Lorenza Cassini in via S. Stefano 4 a Sanremo, all’ingresso della Pigna. L’Osteria, nel suo spazio culturale, ospiterà la presentazione dell’ultima pubblicazione di Graziano Consiglieri dal titolo “La profezia dei Catari” giovedì 10 dicembre, alle 16:30.

In occasione dell’uscita del capitolo finale de “La saga della Volpe Bianca”, è stata ristampata e verrà presentata al pubblico l’intera trilogia sui Catari.

Graziano Consiglieri, classe 1960, è originario di Chiavari e risiede a Ventimiglia. Laureato in Lingue e Letterature Straniere Moderne, lavora come giornalista e scrittore. Ha già dato alle stampe una decina di volumi e vasta è la sua produzione: poesia (con segnalazioni in vari e prestigiosi concorsi), romanzi storici (fra i quali molto apprezzati i primi due libri sui Catari), biografie sportive societarie, romanzi brevi sul problema dell’handicap, fino al suo primo giallo “Il paese dove non moriva nessuno”, in promozione l’estate scorsa con un ottimo seguito.

“La saga della Volpe Bianca” può dirsi una lettura appassionante. Si apre con “Il tesoro dei Catari”: un viaggio spazio-temporale nel Catarismo alla ricerca di una leggendaria ricchezza materiale e ‘di fede’; un intreccio coinvolgente di vicende, che inizia a Carcassonne durante la crociata contro gli Albigesi nel XIII secolo per approdare nel nostro territorio di oggi. Nel secondo capitolo “Sulle tracce dei Catari” l’autore visita i luoghi italiani della diaspora dei bons hommes seguendo la protagonista Martina Biancardi, una bionda alle soglie dei 50 anni, “donna e giornalista… la peggiore combinazione possibile in fatto di curiosità”. Ne “La profezia dei Catari” lo scrittore approfondisce gli aspetti spirituali del movimento cataro e, dopo essersi soffermato sul grande rogo collettivo dei bons chrétiens di Montségur nel 1244, porta a conclusione la storia ambientata al confine tra Italia e Francia nel momento attuale e nei prossimi anni sino al 2025, offrendo ai lettori nuovi spunti di riflessione.

Graziano Consiglieri dialogherà con la promotrice culturale Daniela Cassini e con la giornalista Anna Maria Castellana. Al termine si terrà un brindisi augurale. Nel rispetto delle norme di sicurezza,

all’evento si potrà partecipare su prenotazione, telefonando al numero 0184/507609 o al 338/4477160.