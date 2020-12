A luglio torna il Trofeo Città di Sanremo, torneo calcistico notturno a 6 giocatori

Sanremo. In questo periodo di grande interrogativi sul calcio dilettantistico l’Asd Sanremo Calcio è già al lavoro per l’organizzazione del 26° Trofeo Città di Sanremo, torneo calcistico notturno a 6 giocatori, che anche quest’anno si svolgerà sul campo sintetico di nuova generazione del Morgana Beach sul lungomare Trento e Trieste a Sanremo.

L’inizio del torneo è prevista per il mese di luglio, la data dipenderà dalla fine dei vari campionati dilettantistici per permettere a tutti di iscriversi e giocare ricordando che le squadre potranno essere formate da un massimo di 10 giocatori.

La formula sarà molto simile a quella dell’anno scorso, sperando che le squadre iscritte possano essere maggiori delle 26 partecipanti, con una formula a gironi e poi incontri ad eliminazione diretta. Questo sia per garantire il maggior numero di partite alle squadre che per fornire uno spettacolo serale sempre di alto livello al pubblico che ci si augura possa essere presente e folto come in tutte le sere della scorsa edizione.

Le rose potranno essere formate da giocatori sia tesserati che non tesserati che amatoriali, senza limite né di categoria né di numero. La grande novità riguarderà invece l’entrata di un main sponsor che darà nome al torneo, infatti si è chiuso il contratto di sponsorizzazione con l’Azienda Agricola Serena Minieri di Savona, che vuole espandere il proprio mercato nel ponente ligure, con i suoi prodotti Bio a km0 contornati da vini liguri.

Ovviamente tutta la manifestazione sarà nel rispetto dei vari DPCM che usciranno sperando che si potrà giocare in totale libertà e sicurezza per tutti. Ci si aspetta una grande adesioni di squadre, solo nei primi giorni di uscita sui vari social della asd Sanremo calcio ( Facebook e Instagram ) molte squadre della scorsa edizione hanno chiesto informazioni e alcune hanno già ratificato l’iscrizione.

Chi volesse informazioni o per le preiscrizioni i numeri sono 328-8428471 e 350-5151993 oppure scrivere sui social Instagram e Facebook di Asd Sanremo calcio.