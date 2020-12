Taggia, la sanremese Francesca Stella è il nuovo segretario comunale

Taggia. Francesca Stella è il nuovo segretario comunale. Sanremese 45enne, ne arriva da Borghetto Santo Spirito, in provincia di Savona, dove dal 2017 ricopriva il medesimo ruolo. Subentra a Francesco Citino Zucco.

Laureata con il massimo dei voti in giurisprudenza presso l’università di Genova, già iscritta all’albo degli avvocati della provincia di Imperia, in passato Stella è stata impegnata in diversi Comuni, presso le amministrazioni di Triora, Ceriana, Carpasio e Montalto Ligure.

Nell’aprile del 2016 aveva ottenuto l’idoneità per svolgere il suo incarico nei Comuni di fascia B, vale a dire fino ai 10 mila abitanti.