Imperia. Anche i Vigili del Fuoco di Imperia hanno reso omaggio alle donne vittime di femminicidio, illuminando di arancione il castello di manovra della sede del comando centrale.

Nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, nel 1999 per sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della violenza contro le donne, anche i vigili del fuoco hanno voluto dare un segnale forte ai cittadini, proiettando sul loro edificio più in vista il colore scelto per dire “stop” alla violenza, fisica e psicologica, contro le donne.