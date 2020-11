Violenza a Ventimiglia, Ambesi (Cambiamo con Toti Presidente): «La comunità merita sicurezza»

Ventimiglia. «Abbiamo chiesto ai nostri rappresentanti in Parlamento di farsi portavoce delle richieste di maggior sicurezza che devono essere garantite dal Governo sul nostro territorio; la nostra città, in piena crisi economica a causa degli effetti della pandemia e degli ultimi danni subiti dal maltempo, non può più tollerare queste situazioni, i nostri concittadini vogliono poter vivere e lavorare senza questa percezione costante di disagio e di insicurezza». Interviene così Matteo Ambesi, referente di Ventimiglia per Cambiamo con Toti Presidente, alla luce dei recenti fatti di cronaca avvenuti in città.

«Viviamo un periodo storico fatto di difficoltà economica e di instabilità sociale, siamo vicini alle forze dell’ordine che ogni giorno svolgono il loro difficile compito tra mille difficoltà, ma esigiamo dal Governo e dai suoi rappresentanti di intervenire con efficacia affinché sia garantito quel livello minimo di sicurezza che oggi non è percepito» – dichiara il referente di Ventimiglia Cambiamo con Toti Presidente.

«I nostri concittadini hanno sempre dimostrato grande senso di responsabilità e di tolleranza – conclude Matteo Ambesi – ma hanno il diritto di vivere e lavorare in piena sicurezza».