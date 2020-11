Ventimiglia, volontari tornano a spalare il fango depositato sul campo del Tennis Club

Ventimiglia. Prosegue il “passa parola” per il rendez-vous ( tempo permettendo) di sabato 14 novembre degli “spalatori volontari” del fango depositato sul campo n°4 al Tennis Club Ventimiglia dall’inondazione di inizio ottobre.

Vale la pena ricordare le misure regolamentari di un campo di gioco secondo le tradizionali misure inglesi: un campo di gioco è lungo 23,77m, largo 10,97m e il corridoio è largo 1.37m.

Considerata la particolare situazione che stiamo attraversando, l’Assemblea straordinaria dei soci, ha stabilito, nella riunione dell’11 novembre, di contenere in 200 euro la quota annuale di abbonamento ed il ticket orario in 4 euro. Per contatti con la segreteria sportiva tel.(0184)355224 (e.r.).

(Foto di E. Raneri)