Ventimiglia, uomo prende a calci vetrina in via Cavour: il filmato

Ventimiglia. Si tira il cappuccio scuro in testa, per coprire in parte anche il volto, si guarda intorno per assicurarsi di non essere visto, poi sferra un calcio alla vetrina di un negozio di via Cavour e si allontana in bici: protagonista è un uomo, filmato nella notte nel cuore di Ventimiglia.

Non si sa se l’uomo, vestito in jeans, scarpe da ginnastica, giacca con cappuccio e berretto bianco, avesse l’intenzione di spaccare la vetrina per entrare nel negozio o se il suo sia un gesto di disprezzo: un dispetto, fatto con l’intenzione di danneggiare il negozio.

La scorsa notte, sempre a Ventimiglia, si è registrato un episodio analogo ai danni del bar Canada dove ignoti hanno spaccato una vetrata e danneggiato la porta di ingresso, forse con un cacciavite. Segnalate anche serrande forzate al mercato coperto.