Ventimiglia, tutte le date di fiere e manifestazioni commerciali: approvato il calendario

Ventimiglia. Così come previsto dal regolamento, anche la giunta comunale di Ventimiglia ha approvato il calendario contenente le date in cui nel 2021 avverranno manifestazioni storiche (cioè quelle che si realizzano nel Comune da almeno 5 anni) e straordinarie, ovvero quelle che possono essere realizzate una sola volta all’anno e che non possono essere ripetute nell’anno successivo. Il tutto nella speranza che l’emergenza legata al Covid-19 dia un po’ di tregua, consentendo un graduale ritorno alla normalità.

Il calendario:

– Domenica 31 gennaio, “Domenica insieme”, organizzata da Confesercenti;

– Sabato 26 giugno, “La Notte bianca”, Confcommercio;

– Lunedì 19, martedì 20 e mercoledì 21 luglio, “Una marina di sapori – parte I”, Confcommercio;

– Domenica 4 luglio, “Domenica insieme”, Confesercenti;

– Prima domenica di agosto, “Desbaratu”, Confcommercio;

– Da giovedì 5 a lunedì 9 agosto, “Agosto Medievale”, organizzata dall’Ente Agosto Medievale;

– Sabato 7 agosto, “Dal tramonto all’alba”, organizzato dal Comune di Ventimiglia;

– Lunedì 30, martedì 31 agosto, “Una marina di sapori – parte II”, Confcommercio.