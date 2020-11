Ventimiglia, tentato furto a negozio di calzature del centro

Ventimiglia. La scorsa notte ignoti hanno tentato un furto all’interno del negozio Calzature Farina di via Ruffini, nel centro di Ventimiglia. Ad accorgersi del tentativo di ingresso è stata la titolare dell’attività che stamani, recandosi al lavoro, ha notato che la scatola contenente il meccanismo per alzare e abbassare la saracinesca era stata forzata e aperta.

La sera precedente, invece, sempre in via Ruffini, ignoti hanno tentato di entrare in un negozio di alimentari ma si sono allontanati quando è scattato l’allarme del locale.