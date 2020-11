Ventimiglia si rifà il look con 24 milioni di opere pubbliche

Ventimiglia. «Nonostante sia passato solo poco più di un anno da quando siamo tornati ad amministrare la città di Ventimiglia, nonostante la crisi conseguente alla pandemia del coronavirus, nonostante i dissesti franosi di fine 2019 e soprattutto nonostante esondazione del Roja che ha coperto di fango Ventimiglia, abbiamo fatto un grande lavoro. Ringrazio l’assessore ai lavori pubblici Gianni Ascheri, l’Ufficio tecnico e il mio Staff per la grandissima programmazione effettuata, per la capacità di ottenere ingenti risorse finanziarie che hanno consentito di far decollare, entro la fine del 2020, oltre 24 milioni di opere pubbliche. Tutte già progettate o già assegnate o con gara in corso di assegnazione». Lo dichiara il sindaco Gaetano Scullino in merito ai numerosi interventi in programma nella città di confine.

Tra questi interventi sulla viabilità e sulle infrastrutture danneggiate dall’alluvione (145mila euro). 1 milione e 385mila sono destinati alla realizzazione della pista ciclabile sulla passeggiata Trento Trieste nel tratto compreso tra via Lamboglia e via Tacito, e altrettanti per il tratto tra via Tacito e via Dante.

Le opere più costose sono il parcheggio pubblico a raso nell’area ferroviaria limitrofa a Corso Genova, il cui costo è stimato in poco meno di 4milioni e 400mila euro e la ricostruzione della passerella Squarciafichi, per circa 6milioni e 400mila euro.

Di seguito l’elenco di tutti i lavori pubblici:

Elenco lavori pubblici