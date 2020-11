Ventimiglia, sette studenti delle Biancheri positivi al Coronavirus

Ventimiglia. Sette compagni di scuola, tutti appartenenti alla stessa classe delle scuole medie Biancheri di Ventimiglia, sono risultati positivi al Coronavirus. E’ il risultato dell’attività di screening nella scuola, svolta nei giorni scorsi dopo che uno studente ha manifestato sintomi influenzali in classe. A differenza del compagno, che avrebbe contratto il virus fuori dalla scuola, sei dei contagiati sono asintomatici.

Sono invece risultati negativi i nove professori sottoposti a tampone perché entrati in contatto con gli studenti, così come gli altri compagni di classe. Per non far perdere le lezioni ai ragazzi, è stata attività la didattica a distanza.