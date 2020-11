Ventimiglia piange la scomparsa di Gianni Cadoni

Ventimiglia. Si svolgerà mercoledì 11 novembre, alle 11,30 nella Chiesa di S. Secondo a Ventimiglia la santa messa in ricordo di Gianni Cadoni, deceduto all’improvviso all’età di 80 anni.

Originario di Oristano, Cadoni, conosciuto e stimato in città, aveva lavorato per tanti anni presso il grande magazzino “Standa” di via Chiappori angolo Via Sottoconvento. Partecipò in modo attivo, sin dalla Fondazione (avvenuta nel 1993) del Circolo Socio-Culturale “Grazia Deledda”.

Nella foto di archivio del novembre 2016 lo ritroviamo, primo da sinistra con altri dirigenti e soci nella ultima sede del Circolo in via Roma 63, in occasione della visita a Ventimiglia di Nicola Saba di Cagliari, esperto della Regione Sardegna (primo seduto a destra).

Ai familiari, amici e conoscenti di Gianni rivolgiamo le sentite condoglianze della redazione.

(Foto di E.R.)