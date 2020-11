Ventimiglia, Monica Bonelli direttore degli uffici dell’area sviluppo comunitario

Ventimiglia. Monica Bonelli è stata nominata dal sindaco Gaetano Scullino direttore degli uffici dell’area sviluppo comunitario per il periodo tra il primo ottobre e il 31 dicembre 2020. Fino all fine del 2020, inoltre, vengono a lei confermate anche le responsabilità e funzioni di direttore degli uffici del Distretto Socio Sanitario 1 ventimigliese.

Confermato anche, sempre con decreto sindacale, il trattamento accessorio (già definito con il proprio decreto n. 2/2020) in 16mila euro all’anno per la veste di direttore degli uffici del Distretto Socio Sanitario e 28.865,80 euro annui per gli uffici dell’area sviluppo comunitario.