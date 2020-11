Ventimiglia. Tra i neolaureati in infermieristica della scorsa settimana presso l’Università degli Studi di Genova ci sono due “storici”, ma giovanissimi volontari della Croce Rossa di Ventimiglia.

Mattia Boero e Lenny Battaglia sono ufficialmente infermieri; entrati rispettivamente in Croce Rossa Mattia nel 2014 e Lenny nel 2011. Ispirati dall’umanità e per l’aiuto verso il prossimo hanno deciso di intraprendere un percorso universitario che si è concluso per entrambi nel migliore dei modi con ottimi risultati.

«Da oggi il Comitato di Ventimiglia potrà contare sull’aiuto e il sostegno dei due nuovi professionisti che sicuramente non terranno le braccia conserte».