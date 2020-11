Ventimiglia. «Chiedo al sindaco e all’assessore Bertolucci di provvedere al più presto al risanamento della zona ex scalo merci di Bevera. Zona ormai trasformata abusivamente e senza controlli in dormitorio, lasciata alla sporcizia e al totale degrado.

Si tratta di capannoni in cui si riuniscono i tanti carristi della battaglia dei fiori della nostra città (anche in numero di 200 nei periodi dell’allestimento) e in cui tengono i molti materiali necessari per i carri. Materiali anche altamente infiammabili che, col giungere dell’inverno, rischiano di incendiarsi a seguito dei fuochi accesi per riscaldarsi nell’improvvisato e pericoloso rifugio.

Chiedo quindi al sindaco e in particolare all’assessore di occuparsi della situazione, innanzitutto dal punto di vista umano, onde evitare possibili tragedie, ma non di meno resta necessario provvedano in modo adeguato e immediato a tale pulizia, così da non lasciare al degrado strutture e sedi adibite a tutt’altra cosa» – dichiara Ino Isnardi consigliere comunale Fdi Ventimiglia.