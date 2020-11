Ventimiglia, i volontari tornano a pulire la spiaggia

Ventimiglia. Guanti, mascherine e tanta voglia di fare. I volontari sono tornati in azione questo pomeriggio sulle spiagge della città di confine per ripulirle dai residui dell’alluvione che tanti rifiuti e tronchi di alberi ha trascinato sulle coste ventimigliesi.

All’appuntamento organizzato dal consigliere comunale Giuseppe Palmero hanno partecipato una trentina di cittadini che nel corso di alcune ore sono arrivati a raccogliere fino a 50 sacchi di spazzatura e ingombranti. Il Comune ha fornito sacchi, guanti e acqua, mentre la Dock’s Lanterna provvederà al ritiro del materiale indifferenziato e differenziato.

«Non vogliamo che il volontariato sostituisca l’azione dell’amministrazione che infatti ha predisposto un piano dettagliato per il ripristino delle spiagge coinvolgendo due cooperative per differenziare i rifiuti non lignei», commenta Palmero. Le persone vogliono contribuire per tutelare le spiagge e il mare di ventimiglia, in questo modo volontari civici e comune collaborano per lo stesso obiettivo. Oltre ad eliminare i rifiuti dalla spiaggia, che altrimenti finirebbero in mare, si sensibilizza l’opinione pubblica e si risparmiano soldi pubblici».