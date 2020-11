Ventimiglia. Ignoti hanno rubato all’interno di un’auto parcheggiata sul lungo Roja, davanti ai giardini pubblici Tommaso Reggio, nei pressi dei giochi per i bambini. I ladri hanno utilizzato una mattonella, raccolta probabilmente dal marciapiede, per sfondare il finestrino lato passeggero di una Mini Cooper regolarmente posteggiata. L’episodio la scorsa notte.

Al momento non si hanno altre notizie su eventuali danni o furti ad altre vetture.