Ventimiglia, coronavirus: i Giardini Botanici Hanbury chiudono al pubblico

Ventimiglia. A seguito del recente DPCM e al fine di contribuire alla riduzione della diffusione di SARS-COV-2, agente del Covid-19, da giovedì 5 novembre i Giardini Botanici Hanbury resteranno temporaneamente chiusi al pubblico sino a data da definire, che verrà opportunamente comunicata.

Il personale dell’Università e ausiliario resterà al lavoro per il mantenimento del prezioso patrimonio scientifico e culturale, nella speranza di riaprire nei tempi più brevi in piena sicurezza, come già avvenuto per tutto il periodo estivo e il primo scorcio dell’autunno.

Si coglie l’occasione per invitare gli amanti dei giardini, della flora, della natura e della cultura a seguirci sui social media (Facebook, Youtube, Instagram) e a visitare il sito giardinihanbury.com con particolare riguardo alle pagine delle gallerie fotografiche, dei progetti e degli eventi. Tra le novità più recenti si segnalano il videotutorial con le lezioni della pittrice botanica Chiara Trinchieri e l’avvio del progetto internazionale di formazione professionale online Alcotra Monver.