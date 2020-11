Ventimiglia, colpo nella notte in un bar del centro: rubati soldi e uno scooter

Ventimiglia. Furto nella notte all’interno di un bar in via Mazzini a Ventimiglia. Ignoti si sono introdotti all’interno del locale, forzando prima il nottolino per l’apertura elettrica della saracinesca e poi aprendo una finestra scorrevole vicina alla porta d’ingresso. Una volta dentro, i ladri hanno rubato fondocassa, contanti e mance per circa 430 euro, oltre a uno smartphone.

I malviventi hanno anche rubato uno scooter Yamaha Xmax parcheggiato davanti al locale, dopo aver trovato chiavi e casco all’interno del bar. Sul furto indaga la polizia.

Sempre la scorsa notta, ignoti hanno tentato, senza riuscirci, di accedere all’interno del negozio di calzature Farina di via Ruffini. Anche in questo caso, i ladri hanno forzato la scatola contenente il meccanismo per alzare e abbassare la saracinesca.