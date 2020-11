Ventimiglia, bufera su Fratelli d’Italia. Mauro annuncia le dimissioni da capogruppo: «Scriverò alla Meloni»

Ventimiglia. «Domani mattina mi dimetterò dalla carica di capogruppo per entrare nel gruppo misto». A dichiararlo, al culmine di una diatriba interna al circolo ventimigliese di Fratelli d’Italia, è il segretario cittadino e, fino ad oggi capogruppo consiliare, Francesco Mauro, appresa la notizia di essere stato silurato dal coordinamento provinciale del partito. Mauro ha annunciato anche che scriverà al leader di FdI Giorgia Meloni.

All’origine del siluramento, la richiesta da parte di Ino Isnardi, collega di partito e consigliere comunale, di avere almeno una delle due cariche (segretario o capogruppo), che erano in capo a Mauro. «Non capisco perché avrei dovuto accettare – aggiunge Mauro – Visto che ho portato il partito dal 3 al 13 per cento, da quando ho preso in mano la segreteria cittadina, circa due anni e mezzo fa».

Piuttosto che rinunciare a uno dei due ruoli, Mauro avrebbe preferito dimettersi, ma è stato rimpiazzato alla segreteria cittadina da Isnardi.