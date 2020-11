Ventimiglia. Un uomo di 82 anni alla guida di un’Audi ha perso il controllo della propria vettura, sulla quale viaggiava anche l’anziana moglie, ed è finito in una serra sottostrada. E’ successo nel tardo pomeriggio in località Pedaigo. L’incidente non ha causato feriti.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

[Foto Nico Martinetto]

di 11 Galleria fotografica Ventimiglia, automobilista sbaglia manovra e finisce in una serra