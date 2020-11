Ventimiglia. Attimi di panico alle prime luci dell’alba in via delle Gerbere 5, a monte della stazione ferroviaria, dove un incendio è scoppiato all’interno di un garage utilizzato per lo stoccaggio di vernici e solventi.

Le fiamme e il luogo del rogo hanno costretto i vigili del fuoco a un duro intervento di spegnimento e di bonifica dell’immobile che si trova al piano interrato di un condominio.

di 9 Galleria fotografica Incendio via Gerbere Ventimiglia









Foto 3 di 3





A dare l’allarme è stato un residente che si stava recando a lavoro verso le 5 e mezza del mattino e che ha notato per primo una densa colonna di fumo nero provenire dalla zona dei box.

La violenza del fuoco fortunatamente non ha provocato né feriti né intossicati, ad eccezione di un bambino trasportato in ospedale per precauzione, ma ha fortemente intaccato la soletta dell’appartamento sovrastante il magazzino interessato dall’incendio. Gli uomini del 115 stanno monitorando la situazione per comprendere se ci possano essere problemi di stabilità per l’edificio che nel caso potrebbero comportare l’evacuazione di alcune abitazioni. Con ogni probabilità un appartamento del condominio verrà dichiarato inagibile.