Roma. Brigate miste formate da appartenenti alle polizie italiana e francese per controllare i confini tra i due paesi. Lo ha annunciato, come scrive l’agenzia Ansa, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese al termine dell’incontro il collega francese Gerald Darmanin.

«Il progetto non nasce oggi, ci lavoriamo da tempo e ora diventeranno operative a breve, per una sperimentazione di 6 mesi», ha detto Lamorgese. «Non si chiudono le frontiere – ha aggiunto Darmanin – ma ci saranno queste brigate miste per rafforzare i controlli. La libera circolazione è garantita, la lotta è contro il terrorismo e l’immigrazione clandestina».