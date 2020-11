Vallecrosia, straniero invade un terreno e lancia pietre contro il proprietario. Fermato da polizia locale e carabinieri

Vallecrosia. Con una pietra ha rotto il vetro di una finestra ed è entrato in un’abitazione, ma è stato visto e fatto allontanare dalla polizia locale di Vallecrosia insieme con i militari dell’Arma: protagonista uno straniero, che ieri era entrato in uno stabile in via Romana. Alcuni cittadini hanno segnalato la sua presenza a un agente della polizia locale in quel momento fuori servizio che per raggiungerlo ha scavalcato una recinzione e si è messo a inseguire l’uomo, che nel frattempo si era messo a lanciare pietre contro il proprietario del terreno nel quale si trovava.

Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri, che hanno denunciato il cittadino extracomunitario porto abusivo d’arma da taglio.