Vallecrosia, il Civ partecipa al bando regionale dedicato ai centri integrati di via con otto progetti

Vallecrosia. Il Civ di Vallecrosia ha partecipato al bando regionale dedicato ai centri integrati di via con ben otto progetti, per un ammontare di fondi richiesti superiore a 240mila euro.

L’assessore con delega al commercio Patrizia Biancheri afferma: «Sono molto soddisfatta di questo ottimo risultato, è stato impegnativo riunire le varie attività commerciali, ma ora che hanno compreso l’importanza del progetto, si è creato uno spirito di squadra, che rende il civ vivo e ricco di iniziative interessanti come i progetti proposti nel bando. Voglio sottolineare l’impegno del sindaco Biasi che, durante i due anni precedenti all’indizione del bando, ha effettuato vari incontri con la Regione Liguria, al fine di dare questa grande opportunità al CIV cittadino».

Il presidente Luca Pellegrino: «Abbiamo deciso di partecipare al bando per richiedere fondi per otto progetti che valorizzano Vallecrosia e che siano di supporto per una sua riqualificazione sostanziale e non solo di aiuto ai commercianti che hanno aderito all’iniziativa. Un contributo importante per la nostra città e per i diversi attori economici che operano sul territorio, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria ed economica che stiamo vivendo. Ringrazio gli altri componenti del consiglio direttivo che mi hanno affiancato: il vicepresidente Paolo Cuneo, le consigliere Stefania Ferraris e Nicoletta Caldana e il consigliere Patrick Ioculano».

Prosegue il vicepresidente Paolo Cuneo: «Il Civ, soprattutto, in questo periodo di difficoltà, vuole essere un elemento di unione dei vari soggetti economici di Vallecrosia e vuole apportare un aiuto concreto alla città ed ai cittadini. Gli otto progetti presentati spaziano dall’arredo urbano alla promozione del territorio e delle sue peculiarità, ringrazio per il grande lavoro svolto il dottor Albino Dicerto ed il dottor Marco Prestileo che hanno elaborato i progetti del bando, nonché Claudio Roggero di Confcommercio e Sergio Scibilla di Confesercenti, le due associazioni che ci hanno accompagnato in questo percorso. Ora attendiamo fiduciosi il riscontro da parte della Regione».