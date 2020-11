Vallecrosia, Confesercenti: «La città ha investito importanti risorse per rendere fruibili le nostre spiagge»

Vallecrosia. «In un periodo di grave crisi sociale ed economica – dichiara Roberto Costato di Confesercenti Vallecrosia – quanto realizzato dal Comune ha un valore maggiore. La città di Vallecrosia ha investito importanti risorse per rendere fruibili le nostre spiagge, pulendole e rendendole accoglienti, rimuovendo le montagne di legna che si erano accumulate nei mesi scorsi. Un bel lavoro a cui rivolgiamo i nostri ringraziamenti e auspichiamo che possa servire da esempio a tante altre Amministrazioni Comunali».

«Confesercenti da anni è in prima fila per chiedere “Emare365 “, un litorale pulito e fruibile tutto l’anno, per essere un vero salotto delle città, dove i cittadini e i turisti possano stare in relax e benessere. Il nostro territorio può offrire un prodotto turistico balneare 365 giorni all’anno, grazie ad un clima favorevole, spiagge incantevoli e strutture a bordo mare.

Oltre al mare, poi abbiamo i percorsi ciclabili che rendono il contesto unico. Confesercenti di Vallecrosia crede nel settore turistico come volano per lo sviluppo economico della città, a sostegno della rete commerciale e dei servizi, creando vere opportunità occupazionali.

Terminata questa pandemia la nostra città deve essere pronta ad offrire prodotti di qualità e occasioni di vacanza, per dodici mesi all’anno, destagionalizzando il turismo classico» – afferma.