Vaccino antinfluenzale, il presidente della Regione Toti: «In Liguria le dosi non mancano»

Genova. «Per quanto riguarda la situazione dei vaccini antinfluenzali come ho già detto in Consiglio regionale, anche se c’è qualcuno dell’opposizione che fa finta di non ricordarlo, abbiamo ordinato 510mila vaccini e un’opzione per ulteriori 100mila, quindi fino a oltre 600mila». Così il presidente della Regione Giovanni Toti sulla distribuzione del vaccino antinfluenzale in Liguria.

«Le aziende farmaceutiche ce ne hanno consegnati 390mila e la sanità ligure ne ha già somministrati 375mila. Lo scorso anno, nell’intera campagna vaccinale, abbiamo somministrato 315mila vaccini. Contiamo naturalmente di erogare tutti quelli che avremo a disposizione, partendo dalle persone che ne hanno diritto per legge: gli over60, i bambini più piccoli e tutti quelli che sono a rischio per patologie croniche. È difficile trovarli in farmacia perché quelli disponibili sono stati distribuiti quasi tutti attraverso la sanità pubblica», precisa Toti.

«Ma, come avevamo detto– conclude il Governatore – quando avremo finito di vaccinare tutti quelli che ne hanno diritto daremo la rimanenza alle farmacie. La Conferenza delle Regioni ha calcolato di passare alle farmacie circa l’1,5%, noi abbiamo fatto un passo in più per arrivare al 2%. Comunque se continueremo nella distribuzione pubblica a questo ritmo, alla fine della campagna avremo raddoppiato i vaccinati rispetto all’anno scorso».